ঈদ শুভেচ্ছাবার্তায় ভুল করলেন শাহরুখ

প্রতিদিনই মান্নাতের বাইরে ভিড় থাকে বলিউড অভিনেতা শাহরুখের ভক্তদের। তবে ঈদে সেই ভিড় বেড়ে যায় কয়েকগুণ। শাহরুখকে এক ঝলক দর্শন পেতে সকাল থেকেই শুরু হয় ভক্তদের অপেক্ষা। শাহরুখও নিরাস করেন না ভক্তদের। ঈদের দিন সকাল থেকেই মান্নাতের সামনে হাজার হাজার মানুষের ভিড় ছিল। সেই ভিড় সামাল দিতে কষ্ট পোহাতে হয়েছে পুলিশকে। সন্ধ্যা নামার আগে ভক্তদের সামনে আসেন শাহরুখ। চিরাচরিত নিয়মেই মান্নাতের বাইরে এসে সালাম জানালেন তিনি।

পরনে ব্লু ডেনিম ও ব্লু টিশার্ট, চোখে সানগ্লাস। প্রিয় তারকাকে এক ঝলক দেখেই ভক্তদের বাঁধ ভাঙল উচ্ছ্বাসের। ভক্তদের সঙ্গে গ্রুপ সেলফি তুলে পোস্ট করেন কিং খান নিজেই। সবার জন্য দোয়াও করলেন সুপারস্টার। যদিও গত দু-বছর করোনার কারণে তার এ নিয়মে বত্যয় ঘটেছল।

শুধু মান্নাতেই নয় সোশ্যাল মিডিয়ায়ও ছবি পোস্ট করে কোটি কোটি ভক্তকে ঈদের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন কিং খান। এদিন ইনস্টাগ্রাম, টুইটার ও ফেসবুকে ইংরেজিতে শাহরুখ লেখেন, ‘How lovely to meet you all on Eid…. May Allah bless you with love happiness and may the best of your past be the worst of your future. Eid Mubarak.’

এই পোস্টে ‘ভুল’ খুঁজতে নেমেছে নেটিজেনদের একাংশ। শাহরুখের দেয়া পোস্ট বাংলা করলে দাঁড়ায় ‘ঈদে আপনাদের সকলের সঙ্গে দেখা হল। আমার জন্য এই অভিজ্ঞতা অত্যন্ত মধুর। প্রার্থনা করি, আল্লাহ আপনাদের সকলকে ভালোবাসায় ভরিয়ে দিক। আপনাদের অতীতের সবচেয়ে ভালো সময় যেন ভবিষ্যতের সবচেয়ে খারাপ সময় হয়ে ওঠে। ঈদ মোবারক!’

পোস্টটিতে শাহরুখের শুভেচ্ছার শেষ লাইন নিয়েই যত প্রশ্ন। কেউ কেউ প্রশ্ন তুলেছেন, ‘অতীতের ভালো সময় ভবিষ্যতে খারাপ কেন হতে যাবে?’ যদিও এই শুভেচ্ছা বার্তার অন্তর্নিহিত অর্থটা অনেক গভীর। মূলত শাহরুখ বুঝাতে চেয়েছেন, তার ফ্যানদের ভবিষ্যতের সময় এতোটাই ভালো আসুক, যে অতীতের ভালো সময়টাও তার সামনে ফিকে হয়ে যাক।’ শাহরুখের অধিকাংশ ভক্তরা অবশ্য বাদশার মনের কথা বুঝতে পেরেছেন।

এসএইচ-১৭/০৪/২২ (বিনোদন ডেস্ক)