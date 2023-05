যেভাবে গ্রেপ্তার হলেন ইমরান খান

দুর্নীতির অভিযোগে রাজধানী ইসলামাবাদ হাইকোর্ট থেকে পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানকে গ্রেপ্তার করেছে দেশটির সীমান্তরক্ষী বাহিনী রেঞ্জার্স এবং কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থা ন্যাশনাল অ্যাকাউন্টিবিলিটি ব্যুরোর (ন্যাব) একটি যৌথদল।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম টুইটারে ছড়িয়ে পড়া এক ভিডিওতে দেখা গেছে, ন্যাবের নেতৃত্বে বিপুল সংখ্যক রেঞ্জার্স সদস্যের একটি বাহিনী তার কাপড় ধরে ধাক্কা দিতে দিতে একটি কালো রঙের টয়োটা হাইলাক্স ভিগো গাড়িতে তোলেন। এ সময় ইমরানের চারপাশ ঘিরে যে পরিমাণ রেঞ্জার্স সদস্য ছিলেন— তাতে কারোর পক্ষে ইমরানের আশে পাশে ঘেঁষা সম্ভব ছিলো না। ভিডিও চিত্রে এ সময় ইমরান খানের পিঠে রেঞ্জার্স সদস্যদেরকে ঘুষি দিতেও দেখা গেছে।

পাকিস্তানের সংবাদমাধ্যম জিও টিভির একটি এক্সক্লুসিভ ভিডিওচিত্রে দেখা গেছে, আদালত ভবনের একটি কক্ষের ভেতর এক প্রান্তে শান্ত হয়ে বসে আছেন ইমরান খান। এ সময় তার চোখ কালো সানগ্লাসে ঢাকা ছিল। ঘরের ভেতর কালো পোশাকধারী একদল মানুষ ব্যাপক হইচই করছে এবং শান্তভাবে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছেন ইমরান।

Rangers abducted PTI Chairman Imran Khan, these are the visuals. Pakistan’s brave people must come out and defend their country. pic.twitter.com/hJwG42hsE4

— PTI (@PTIofficial) May 9, 2023