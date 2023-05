বাড়ি ঘিরে রেখেছে পুলিশ, ফের গ্রেপ্তারের শঙ্কা ইমরান খানের

পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফের (পিটিআই) চেয়ারম্যান ইমরান খানের জামিনের মেয়াদ বৃদ্ধির পরপরই তার বাসভবন পুলিশ ঘিরে ফেলেছে।

বুধবার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম টুইটারে দেওয়া এক বার্তায় এই তথ্য জানিয়েছেন তিনি।

টুইটারে দেশটির সাবেক এই প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, ‘পুলিশ তার বাড়ি ঘিরে রেখেছে এবং তার গ্রেপ্তার অত্যাসন্ন।’

Reportedly scenes from outside my house while I was addressing the nation pic.twitter.com/a5vNgwMFLz

— Imran Khan (@ImranKhanPTI) May 17, 2023