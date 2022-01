নয়া জামানার মীর জাফর বিএনপি-জামায়াত: পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী

পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মো. শাহরিয়ার আলম বলেছেন, মীর জাফরেরা কখনও মরে না। তারা যুগে যুগে জন্মায়। আজও আমরা সেই সব মীর জাফরদের সাথে বসবাস করছি। আজও তারা স্বাধীন, সার্বভৌম বাংলাদেশের স্বাধীনতা নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে।

তিনি বলেন, এই নয়া জামানার মীর জাফরেরা আর কেউ নয়, এরা জামায়াত আর বিএনপির কতিপয় নেতা।

বুধবার জাতীয় সংসদে ৩০০ বিধিতে দেওয়া এক ভাষণে পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

সংসদে দেওয়া পররাষ্ট্রপ্রতিমন্ত্রীর পুরো বক্তব্য সময় সংবাদের পাঠকদের জন্য হুবহু তুলে ধরা হলো-

মাননীয় স্পিকার,

আমরা সবাই ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে মীর জাফরের বিশ্বাসঘাতকতা ও রাষ্ট্রদ্রোহিতার আমরা কিভাবে ক্ষমতালোভী মীর জাফরের কারণে ইংরেজদের ইতিহাস উপমহাদেশের স্বাধীনতা হরণ হয়েছিল। আমাদেরকে ১৯০ বছরের জন্য পরাধীন থাকতে হয়েছিল। আমাদের অনেকের কাছে এটা এখন শুধু ইতিহাস মনে হতে পারে, কিন্তু আমার কাছে এটা এখন বর্তমান। মীর জাফরেরা কখনও মরে না, তারা যুগে যুগে জন্মায়। আজও আমরা সেই সব মীর জাফরদের সাথে বসবাস করছি। আজও তারা স্বাধীন, সার্বভৌম বাংলাদেশের স্বাধীনতা নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে। তার সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সমৃদ্ধশালী উন্নত বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে। আজ এই মহান সংসদে দাঁড়িয়ে আমি সেই সব রাষ্ট্রদ্রোহী নব্য মীর জাফরদের মুখোশ উন্মোচন করব। এ দেশের সবাইকে এই সব মীর জাফরদেরকে চিনিয়ে দিতে চাই। জানিয়ে দিতে চাই, তারা কারা? আর তারা কিভাবে আমাদের সোনার বাংলার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে।

মাননীয় স্পিকার,

জানলে অবাক হবেন, এই নয়া জামানার মীর জাফরেরা আর কেউ নয়, এরা জামায়াত আর বিএনপির কতিপয় নেতা। মাননীয় স্পিকার, বিশ্বাস করেন, আমি কোনো রাজনৈতিক প্রতিহিংসা নিয়ে এ কথা বলছি না। আমি বলছি আমার হাতের এই সব তথ্য-উপাত্ত নিয়ে। আমি এই সব তথ্য-উপাত্ত জাতির সামনে তুলে ধরতে চাই। আপনারা যে কেউ চাইলে এগুলো নিয়ে দেখতে পারেন, গবেষণা করতে পারেন। এগুলো দেখলে বুঝতে পারবেন, বাংলাদেশের ঘরে-বাইরে কারা, কিভাবে লক্ষ লক্ষ ডলার খরচ করে বাংলাদেশের সর্বনাশ করার জন্য উঠে-পড়ে লেগেছে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক বাংলাদেশকে স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নত দেশে রূপান্তর করার কার্যক্রমকে ধূলিসাৎ করতে চাইছে।

মাননীয় স্পিকার,

প্রথমে বিএনপির ষড়যন্ত্রের কথা বলি। এ ষড়যন্ত্র বোঝার জন্য আমেরিকার দুটি বিষয়ে কিছু তথ্য জানতে হবে। এর একটি হচ্ছে National Security Division (NSD) এবং অন্যটি হচ্ছে Foreign Agents Registration Act (FARA)। National Security Division (NSD) আমেরিকার বিচার বিভাগের একটি দফতর। এর দফতরের কাজ হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। আর এই বিভাগের অধিক্ষেত্রাধীন একটি আইন হলো Foreign Agents Registration Act ( FARA)। এই আইনটার মূল নাম ‘an act to require the registration of certain persons employed by agencies to disseminate propaganda in the United States and for other purposes’। এই আইনের আওতায় দেশি-বিদেশি ব্যক্তি বা রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান (foreign principal) আমেরিকার কোনো লবিস্ট প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে (agent of a foreign principal) আমেরিকা সরকারের বিভিন্ন দফতরে নিজেদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি উপস্থাপন করে মার্কিন মতামত, পলিসি, আইনকে প্রভাবিত করে। সহজ কথায়, এই FARA এর registration unit আমেরিকার লবিস্ট ফার্মগুলোর মূল কর্মক্ষেত্র।

২০১৫ সালে বিএনপি রাজনৈতিক দল হিসেবে লবিস্ট ফার্ম Akin Gump এর মাধ্যমে FARA registration unit -এ বাংলাদেশের বিরুদ্ধে বানোয়াট সব তথ্য দাখিল করে। এই রেজিস্ট্রেশন নাম্বার ৩৪৯২। এ কাজে Akin Gump ফার্ম Toby Cadman নামের এক আইনজীবী নিয়োগ করে। এই Toby Cadman-কে লেখা চিঠি হতে জানা যায় যে, Toby Cadman ওয়াশিংটনে বিএনপির ‘eyes and ears’। তাদের উদ্দেশ্য ‘to facilitate dialogue between the BNP and politicians in Washington (including in relation to the forthcoming election) and lobbying in relation to war crimes trials taking place in Bangladesh, and… human rights abuses in Bangladesh’।

Akin Gump আরও দাবি করে যে, ‘We have strong relationship with Members of Congress as well as throughout Executive Branch have leading members of both the Republican and Democratic parties in our practice. We have worked closely with every major committee and subcommittee in the House and Senate, on both sides of the aisles, as well as with senior officials in virtually all Executive Branch agencies।

ঐ চিঠিতে Akin Gump ফার্ম Toby Cadman-কে মাসিক ৪০,০০০ থেকে ১,০০,০০০ মার্কিন ডলার দিয়েছে। উপরন্তু, এ কাজ শুরুর জন্য বিএনপি তাদের কাছে রিটেইনার হিসেবে ১,২০,০০০ মার্কিন ডলার জমা রাখে। ২০১৭ সালে এই রেজিস্ট্রেশনের মেয়াদ শেষ হয়।

সম্ভবত প্রথমবার ব্যর্থ হয়ে, ২০১৮ সালে বিএনপি এক সাথে দুটি লবিস্ট ফার্ম নিয়োগ করে FARA এর registration unit-এ বাংলাদেশের বিরুদ্ধে পরপর দুই বার ভুয়া তথ্য দাখিল করে। লবিস্ট ফার্মের একটি বোস্টনের Rasky Partners (রেজিস্ট্রেশন নং-৬৫৮৬) এবং অন্যটি ওয়াশিংটনের Blue Star Strategies (রেজিস্ট্রেশন নং- ৬৫৮৭)। এবার বিএনপি দল হিসেবে না, আব্দুল সাত্তার নামে এক ব্যক্তির মাধ্যমে উভয় ফার্মের সাথে চুক্তি করে। আব্দুল সাত্তারকে বিএনপি নিয়োগ করেছে কিনা প্রশ্ন হতে পারে। তাই Rasky Partners এর একটি লাইন পড়ে শোনাচ্ছি, ‘This material is distributed by Blue Star Strategies and Rasky Partners on behalf of Bangladesh Nationalist Party’। এদের সাথে চুক্তিতে মাসিক মোট ৫০,০০০ মার্কিন ডলার দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। এদের উদ্দেশ্য – ‘Rasky Partners will engage in message development, outreach to influencers, media monitoring, media relations, strategic counsel and research’। এছাড়া ২০১৯ সালে বাংলাদেশের কুৎসা রচনা করে বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের স্বাক্ষর করা গাদা গাদা চিঠি আমার হাতে এসেছে। তিনি আমেরিকার পররাষ্ট্র দফতর থেকে শুরু করে ‘House Committee on Foreign Affairs’, ‘Senate Appropriations Subcommittee on State, Foreign Operations and Related Programs’, ‘Senate Committee on Appropriations’, ‘House Committee on Appropriations’, ‘Senate Committee on Foreign Relations’, ‘Senate Subcommittee on Near East, South Asia, Central Asia, and Counterterrorism’, ‘House Foreign Affairs Subcommittee on Asia, the Pacific and Nonproliferation’ ইত্যাদিতে দফায় দফায় চিঠি লিখেছেন। সময়ের অভাবে আমি তার লেখা চিঠির দুই একটি অংশ পড়ে শোনাচ্ছি। তিনি লিখেছেন, ‘We are APPRECIATIVE to the U.S. State Department for its recent annual Human Rights Report on Bangladesh and its comprehensive detailing of human rights abuses committed by the ruling parties’। তার মানে, দেশের বিরুদ্ধে একটি প্রতিবেদনের জন্য তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে ধন্যবাদ দিচ্ছেন। আরেকটি চিঠিতে তিনি লেখেন, ‘…we strongly urge you to consider opportunities to raise questions that REVIEW U.S. AID AND FOREIGN ASSISTANCE to Bangladesh’, অর্থাৎ, বাংলাদেশে মার্কিন সহায়তা বন্ধ করা হোক

মির্জা ফখরুল ইসলাম সাহেবকে জিজ্ঞেস করতে চাই, নামের শুরুতে ‘মির’ থাকলেই কি মীর জাফরের মতো হতে হবে? জামাতকে না হয় আমরা স্বাধীনতাবিরোধী বলে চিনি, কিন্তু আপনারা তো স্বাধীনতার পক্ষের বলে দাবি করেন। তাহলে হীন দলীয় স্বার্থে দেশের বিরুদ্ধে এত বড় ষড়যন্ত্র করতে আপনাদের বিবেকে কি একটুও বাঁধল না? ৩০ লক্ষ শহীদের রক্ত, ২ লক্ষ মা বোনের সম্ভ্রমের বিনিময়ে পাওয়া এ রাষ্ট্রের সাথে দ্রোহিতা করতে একটুও বুক কাঁপল না?

মাননীয় স্পিকার,

এবার বলছি, জামাতের দেশবিরোধী কর্মকাণ্ডের কথা। আমার হাতে এখন জামায়াতের ৪টি ফাইল আছে। ২০১৪ সালের রেজিস্ট্রেশন নং-৬২১৮ ও ৬২১৯, ২০১৫ সালের রেজিস্ট্রেশন নং-৬২৭২, ২০১৬ সালের রেজিস্ট্রেশন নং-৬৩৩৬ এবং ২০১৮ সালের রেজিস্ট্রেশন নং-৬৫১৭। মনে হচ্ছে, একের পর এক ব্যর্থ হয়ে তারা লবিস্ট ফার্ম বদলেছে। এদের ওয়াশিংটনভিত্তিক লবিস্ট ফার্মগুলো যথাক্রমে KG Global, Cassidy & Associates, Cloakroom Advisors Husch Blackwell Strategies। সবগুলো চুক্তিতে প্রতিষ্ঠানের নাম দেয়া আছে ‘Organization for Peace and Justice’। এটি নিউইয়র্কের একটি non-stock corporation জামায়াতের পক্ষে চুক্তিগুলিতে স্বাক্ষর করেছে এক জিয়াউল ইসলাম। যদি প্রশ্ন করেন, এ প্রতিষ্ঠান জামাতের কি না, তাই বলছি, এই প্রতিষ্ঠানের পরিচয়ে লেখা আছে ‘Sympathizers of the Jamaat-i-Islami political party are directors/ employees of Organization of Peace and Justice Inc., and the mission of the principal the party and its members in Bangladesh’। এই সব লবিস্ট ফার্মদের চারটি প্রধান উদ্দেশ্যে তুলে ধরছি এক. to increase US Government pressure on Bangladesh’, দুই. engage US Congress to introduce resolution condemning ICT, তিন. use best efforts to include anti-ICT legislative language এবং

চার. engage US Government about human rights violations। এ জন্য জামাত Husch Blackwell Strategies-কে বাৎসরিক ১,৩২,০০০ মার্কিন ডলার ও Cassidy & Associates-কে মসিক ৫০,০০০ মার্কিন ডলার দিয়েছে।

মাননীয় স্পিকার,

জামাত-বিএনপির এ সকল প্রতিটি কর্মকাণ্ডই রাষ্ট্রদোহিতার শামিল। লক্ষ লক্ষ ডলার খরচ করে তাদের এ সব কাজের ফলাফল আমরা ইতোমধ্যে দেখেছি। আলজাজিরা রিপোর্ট ও আমাদের র‍্যাবের কয়েকজন কর্মকর্তার উপর মার্কিন নিষেধাজ্ঞা এর প্রমাণ। এখনই সময় জনগণকে সাথে নিয়ে এদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর। সময় এসেছে জনগণের সামনে এদের মুখোশ খুলে দেওয়ার। পলাশীর প্রান্তরে এক মীর জাফরের হাতে আমরা

হারিয়েছিলাম। আর কোন মীর জাফরকে আমরা স্বানীনতা হারিয়েছিলাম। আর কোনো মীর জাফরকে আমরা এই স্বাধীন বাংলার মাটিতে মাথা তুলে দাঁড়াতে দিতে পারি না।

মাননীয় স্পিকার,

এতশত দেশবিরোধী চক্রান্তের মধ্য দিয়েও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর হাত ধরে সোনার বাংলা এগিয়ে যাচ্ছে। আমরা স্বল্পোন্নত দেশ হতে আমরা মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হয়েছি। সাফল্যের সাথে আমরা কোভিড-১৯ মোকাবিলা করছি। আমাদের অর্থনীতি ৪১০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের অর্থনীতি। মাথাপিছু আয় এখন ২,৫৫৪ ডলার। ক্রমাগত বাড়ছে আমাদের অর্থনীতির প্রবৃদ্ধির হার। World Economic League Table 2022 বলছে, ২০৩৬ সালে বিশ্বের ২৪তম বৃহৎ অর্থনীতির দেশ হবে বাংলাদেশ। এখন বাংলাদেশের উপরে থাকা মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, ডেনমার্ক, হংকং, সংযুক্ত আরব আমিরাত, মিসর, নরওয়ে, বেলজিয়াম, সুইডেন, তাইওয়ান, আয়ারল্যান্ড, বেলজিয়াম, অস্ট্রিয়া সবাইকে ছাড়িয়ে সেদিন বাংলাদেশের নাম উপরে উঠবে।

মাননীয় স্পিকার,

তলাবিহীন ঝুড়ি বাংলাদেশ এখন সোনার ফসলে ভরে উঠেছে। দেশবিরোধী চক্রের ঈর্ষা তো হবেই। এদের সাথে অনেকেই যোগ দেবে সেটাও স্বাভাবিক। তাই বলে আমরা তা অনায়াসে হতে দিতে পারি না। বঙ্গবন্ধুর বঙ্গসেনারা কখনও মাথানত করেনি, করতে শেখেওনি। আমাদেরকে কেউ দাবায়ে রাখতে পারবে না।

মাননীয় স্পিকার আপনাকে ধন্যবাদ।

এসএইচ-১৮/২৬/২২ (ন্যাশনাল ডেস্ক)