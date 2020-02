অস্কার জিতলেন সাকিব! (ভিডিও)

এবার অস্কার হাতে নিতে যাচ্ছেন সাকিব আল হাসান! কিন্তু কিভাবে? তিনি তো রুপালি জগতের কেউ নন, খেলোয়াড়। হ্যাঁ, সাকিব যে অস্কার জিতেছেন, সেটি আসলে ক্রিকেটের সঙ্গে সংশ্লিষ্টই, সিনেমার সঙ্গে নয়।

ক্যারিবিয়ান সুপার লিগের (সিপিএল) সেরা কীর্তিকে সম্মানিত করা পুরস্কারকেই ‘অস্কার’ নাম দেয়া হয়েছে। যেখানে সেরা বোলিং ফিগারের রেকর্ডধারী হিসেবে অস্কার জিতেছেন সাকিব। বাংলাদেশি অলরাউন্ডার এই টুর্নামেন্টের ইতিহাসের সেরা স্পেলের কারণে বোলিং ক্যাটাগরিতে জিতেছেন এই পুরস্কার।

২০১৩ সালে সিপিএলে প্রথম আসরে ত্রিনিদাদ অ্যান্ড টোবাগোর বিপক্ষে বার্বাডোস ট্রাইডেন্টসের হয়ে ৪ ওভারে মাত্র ৬ রান দিয়ে ৬ উইকেট শিকার করেছিলেন সাকিব। তার সেই রেকর্ড আজও সিপিএলের সেরা বোলিংয়ের রেকর্ড হিসেবে অক্ষত আছে।

আইসিসির নিষেধাজ্ঞায় এক বছরের জন্য ক্রিকেটের বাইরে আছেন সাকিব। তবে তার কীর্তি ভুলে যায়নি সিপিএল। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম টুইটারে সিপিএলের অফিসিয়াল পেজে ঘোষণা করা হয়েছে সাকিবের এই পুরস্কার, যেখানে ওই বিধ্বংসী বোলিং স্পেলের ভিডিওও আপলোড করেছে তারা।

নিষেধাজ্ঞার কারণে ক্রিকেট মাঠে নয়, পরিবারের সঙ্গেই সময় কাটছে সাকিবের। বিজ্ঞাপনেও দেখা যাচ্ছে তাকে। আগামী ২৯ অক্টোবর এক বছরের নিষেধাজ্ঞা শেষ হওয়ার কথা বিশ্বসেরা অলরাউন্ডারের।

The best bowling spell award goes to the one and only @Sah75official for his 6 for 6 at the Kensington Oval!!! #CPLOscars #CPL20 #CricketPlayedLouder #BiggestPartyInSport #Oscars pic.twitter.com/5bp2oRXZrA

— CPL T20 (@CPL) February 19, 2020